Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

19 dakika önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde, Biga ilçesinde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma" suçundan 7 şüpheli şahsa uyuşturucu madde arama köpeği Roket'in de iştirakiyle eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler M.C., M.S., C.B., İ.K., D.S., M.A, ve M.K. isimli 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve ikamet adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ise 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar, 7 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada!
Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Eşini keserle öldüren kadının kızı: Ölmememiz için kendisini feda etti

Son Dakika Haberleri
14:12 Düğün yapan fenomen Hanife Gürdal'ın fotoğrafları Instagram'ı salladı
13:41 Pınar Altuğ'dan flaş taciz açıklaması!
13:41 Murat Cemcir imaj tazeledi!
12:57 Eltilerin Savaşı rekorla başladı
12:02 Bircan Bali'den Survivor bombası: Oyuncu Tuğba Melis Türk de kadroda olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 14:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]