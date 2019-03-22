Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama
54 dakika önce
ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece işi tutuklandı.
ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece işi tutuklandı. Çanakkale
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 20,73 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 otomatik tüfek ve 25 tüfek fişeği, 1 defter ve 1 çay kaşığı ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Çanakkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:32 Kaynak: DHA
Oyuncuların Uyuşturucu Davası İstinaf'ta Yeniden Başladı
Preslenmiş Varil İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu
İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı