Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 3 Gözaltı

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Hareket ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına aldı. Operasyonda, bir miktar para, kokain, bonzai, skunk ile birlikte 50 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



- Çanakkale

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