Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 3 Gözaltı
17 dakika önce
ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Hareket ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına aldı. Operasyonda, bir miktar para, kokain, bonzai, skunk ile birlikte 50 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:38 Kaynak: DHA
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