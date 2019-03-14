Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama

55 dakika önce

ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama, System.String[]
ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son 10 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, 20.31 gram bonzai, 1,89 gram esrar, 6 ecstasy hap ile 50 tabanca mermisi ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü bildirildi. 

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:42 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel
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