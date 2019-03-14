Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama
55 dakika önce
ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son 10 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, 20.31 gram bonzai, 1,89 gram esrar, 6 ecstasy hap ile 50 tabanca mermisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.
- Çanakkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:42 Kaynak: DHA
Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor!
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar
Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız
Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu