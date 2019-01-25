Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna: 6 Tutuklama
23 dakika önce
ÇANAKKALE'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
ÇANAKKALE'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 21 Ocak günü Çan ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.G., A.K., A.R., Y.A., E.B., İ.D. ve M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda da, 32 gram toz esrar, 8 ecstasy hap, 1 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 41, 9 mm tabanca fişeği, 54 av tüfeği fişeği, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 340 tl, 1 tanesi F serisi 7 dolar, 10 euro ile 1 7,62 mm fişek ele geçirildi.
İfadeleri alınmak üzere jandarmaya götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Çan ilçesinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler, A.K., A.R., Y.A., E.B., İ.D., ve M.Y., ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:21 Kaynak: DHA
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