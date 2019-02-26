Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 9 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 9 Tutuklama

1 saat önce

ÇANAKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son 2 ayda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 9 Tutuklama, System.String[]
ÇANAKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son 2 ayda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile imalatının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik 1 Ocak- 25 Şubat tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 1488 gram bonzai, 509,65 gram skunk, 305 ecstasy, 2,20 gram esrar, 1,71 gram kokain ile 3 içime hazır bonzai maddesi karışımı sigara, 1 pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 980 TL ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:05 Kaynak: DHA

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