Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesabından Türklüğü, Cumhuriyeti ve devletin kurumlarını aşağılayan paylaşımda bulunan E.S.'nin evinde yapılan aramada 500 gram bonzi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı istihbari çalışmalarla E.S. takibe alındı. Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşağıladığı tespit edilen E.S.'nin ikametgahında yapılan aramada, 500 gram bonzai ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçları ile sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.