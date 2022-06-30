Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

30.06.2022 23:19
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, şüpheli bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, 3 bin 24 adet Smyra Sentetik Ecza maddesi, 21 adet Xanax Sentetik Ecza maddesi, 6 adet Regapen Sentetik Ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak çıkarıldığı adli mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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