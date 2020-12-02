Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üst aramasında 1,26 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 184,87 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan biri adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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