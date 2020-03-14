Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Çanakkale'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri İstanbul'da takibe alan ekipler, kent girişinde araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan S.B, C.J, K.V, D.A, Q.Y. ve A.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı

Son Dakika Haberleri
18:22 Muğla'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü
18:20 İspanya'da serbest dolaşıma korona virüs sınırlaması getirildi
18:18 ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi-2
18:18 Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti
18:18 Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]