Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 2 gram eroin ile 50 sentetik hap ele geçirildi.

Çanakkale 'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

Caner Erkin, Rıdvan Dilmen'i geçerek milli takımda en çok asist yapan 7. oyuncu oldu

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım