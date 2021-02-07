Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı

07.02.2021 12:41

ÇANAKKALE'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeli çalışma kapsamında, Çanakkale merkez, Biga ve Çan ilçeleri ile Balıkesir Gönen ilçesinde belirlenen 14 adrese, bu sabah şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, özel eğitimli 2 narkotik köpeği de görev aldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonun, aylardır sürdürülen takip sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Çanakkale, Narkotik, Biga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Gazeteci Merdan Yanardağ: Haksızlıklara Hiçbir Zaman Boyun Eğmeyeceğim
15:04 Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ: Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim
15:04 Joe Biden, canlı yayında stüdyoyu terk etti
15:00 Biden canlı yayını bir anda terk etti, sunucu neye uğradığını şaşırdı
14:55 Ortalık karışacak! İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldıza Galatasaray'da talip oldu
14:51 Ortalık karışacak! Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha'ya Galatasaray'da talip oldu
14:41 Christophe Galtier ve oğlu ırkçı söylemler nedeniyle gözaltına alındı
14:37 Söylemlerinin bedeli ağır oldu! Christophe Galtier ve oğlu gözaltına alındı
14:40 Yunanlar'dan Ayasofya Önünde Provokasyon
14:35 Ayasofya önünde çirkin provokasyon! Türkler fırsat verir mi, anında gereken cevabı yapıştırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 15:28:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement