Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
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Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

1 saat önce

ÇANAKKALE'de polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, System.String[]
ÇANAKKALE'de polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i  tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son 3 haftada 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 37, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 4 olmak üzere toplam 41 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 70,14 gram bonzai, 9,61 gram skunk, 0,76 gram kokain ve 6 adet ecstasy hap ele geçirildi.
'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:23 Kaynak: DHA
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