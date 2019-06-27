Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
19 dakika önce
ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Biga
ve Çan
ilçesi ve İstanbul
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 12 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 500 uyuşturucu hap, çeşitli özelliklerde 1 kilogram uyuşturucu ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Bigaçanakkale
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