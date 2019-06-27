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Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı (2)

15 dakika önce

6 KİŞİ TUTUKLANDIİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Biga ve Çan ilçesi ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyanda gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 12 şüpheliden 2'si...

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı (2), System.String[]

6 KİŞİ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Biga ve Çan ilçesi ve  İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyanda gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 12 şüpheliden 2'si savcılık soruşturmasında serbest kaldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06 Kaynak: DHA
Biga, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Güncel
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