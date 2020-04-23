Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 2'si kadın, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik il merkezinde 3 ayrı eve yapılan operasyonda C.A., A.S., K.E adlı şüpheliler yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyetten maske ile çıkarıldıkları görüldü.