Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltıÇANAKKALE'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 2'si kadın, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 2'si kadın, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik il merkezinde 3 ayrı eve yapılan operasyonda C.A., A.S., K.E adlı şüpheliler yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyetten maske ile çıkarıldıkları görüldü.

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Çanakkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:24 Kaynak: DHA

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