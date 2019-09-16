Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu

4 dakika önce

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; bonzai, esrar ve kokain ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu, System.String[]
ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; bonzai, esrar ve kokain ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin diğer operasyonunda ise 1 tabanca ve 5 av tüfeği bulunurken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinden 3,71 gram bonzai, 12 gram esrar ve 0,91 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde silah kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında, Biga'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu T.Ö. ve B.K.'nin evlerinde arama yaptı. Aramalarda 1 tabanca, 40 adet 9x19 mm tabanca mermisi, 5 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 17 dolu kartuş ele geçirildi. Silahlara el koyulurken, T.Ö. ve B.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarafları ayırmak isteyen deniz'in öldüğü kavga kamerada
Elindeki tabanca ateş alınca, hem kendisi hem de avukat katibi yaralandı 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde babası öldürülmüştü! Babasının katilinin evinin yanışını böyle izledi FLAŞ

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:23:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]