Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

4 saat önce

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama, System.String[]
ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son bir haftada  düzenlenen operasyonlarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 13 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 24,28 gram bonzai ile 3 bin 215 TL ele geçirildi.
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan C.A., Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 14 şüpheli ise, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadeleri ardından serbest bırakıldı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar! Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda ediyor İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]