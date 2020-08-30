Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bonzai, kokain ve skunk maddeleri ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama, System.String[]

ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bonzai, kokain ve skunk maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden G.K. tutuklanırken, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda, 250 gram bonzai, 30 gram kokain ve 10 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheliler G.K. ve E.Ö. gözaltına alındı.Mahkemeye sevk edilen G.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika

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