Çanakkale'de üzüm hasadı başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üzüm hasadı başladı. Sofralık üzümün kilosu 3 ile 5 lira arasında alıcı buluyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Serhat köyü ile bazı köylerinde üzüm hasadı başladı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte tarlanın yolunu tutan işçiler, makasların yardımıyla özenle kestikleri üzüm salkımlarını plastik kasalara dolduruyor. Üzümler, daha sonra kamyonlara yüklenerek farklı bölgelere gönderiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "İlçemizde yaklaşık olarak 10 bin ton sofralık üzüm yetiştirilmektedir. Sofralık üzümlerde fiyatlar 3 ile 5 lira arası değişmektedir" dedi.

"Kuraklıklardan dolayı rekolte düşüklüğü var"

Yağışların az olması nedeniyle yaşanan kuraklıklar yüzünden bu yıl rekolte düşüklüğü olduğunu belirten Pehlivan, "Kuraklıklardan dolayı rekolte düşüklüğü de var. Buna rağmen üzümlerimiz oksijen deposu Kazdağları'nın etkisiyle de farklılık oluşturuyor" diye konuştu.

Dede mesleğini babasıyla birlikte sürdürüyor

Yıllardır dedesinin bağlarında çalıştığını ve babasından sonra da bu işin kendisine kalacağını belirten üzüm üreticisi Hüseyin Özer ise "Üzümler Ağustos sonu, Eylül başı gibi toplanıyor. Bu sene yağmurların yağmayışı ve kuraklık nedeniyle tonajda azalma gibi durumlar mevcut. Üzüm bu yıl biraz seyrek. Yaz ve bahar yağmurları, üretim konusunu çok etkiliyor. Üzüm bakımı ve toplayışı zor bir meyve türü, hem biz hem de işçiler toplarken oldukça zorlanıyor. Ama genelde çiftçimiz bu işten para kazanıyor. Bu işi yıllardan beridir yapıyoruz. Dede mesleği, şimdi babam yapıyor ve daha sonra bana geçecek. Üzümleri perakende olarak 3 ile 3,5 lira arasında satıyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE