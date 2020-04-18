Çanakkale'de Uzunalan Köyü 8 gündür karantinada - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Uzunalan Köyü'nde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine uygulanan karantinada vatandaşlar sekizinci güne girdi.

İlçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan 70 nüfuslu Uzunalan Köyü'nde, 3 vatandaşın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da köyde 10 Nisan günü 14 süreyle karantina uygulaması başlatıldı. 24 Nisan günü sona erecek karantina nedeniye jandarma ekipleri, köy giriş- çıkışlarını şerit çekerek kapattı.Uzunalan Köyü Muhtarı Cengiz Can, köyde 3 koronavirüs vakası bulunduğunu, bu nedenle 14 günlük karantina uygulandığını belirtti.