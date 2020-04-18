Çanakkale'de Uzunalan Köyü 8 gündür karantinada - Son Dakika

Uzunalan Köyü Muhtarı Cengiz Can, köyde 3 koronavirüs vakası bulunduğunu, bu nedenle 14 günlük karantina uygulandığını belirtti.

İlçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan 70 nüfuslu Uzunalan Köyü'nde, 3 vatandaşın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da köyde 10 Nisan günü 14 süreyle karantina uygulaması başlatıldı. 24 Nisan günü sona erecek karantina nedeniye jandarma ekipleri, köy giriş- çıkışlarını şerit çekerek kapattı.

Çanakkale 'de Uzunalan Köyü 8 gündür karantinada

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