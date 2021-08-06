Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Son Dakika

Cenazeye, Biçer'in yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , Çan Kaymakam Vekili Musa Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile vatandaşlar katıldı.

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