Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Son Dakika

Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Biçer, son yolculuğuna uğurlandı.
Biçer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Çan ilçesindeki Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.
Ahmet Biçer'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Çan İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Biçer'in yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan Kaymakam Vekili Musa Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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