Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Yağmurların Ardından Deniz Keyfi

Çanakkale'de Yağmurların Ardından Deniz Keyfi

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, günlerdir devam eden yağmurların ardından güneşli havayı fırsat bilenler gezintiye çıkarken, bazı gençler de denize girdi.

Çanakkale'de Yağmurların Ardından Deniz Keyfi, System.String[]
ÇANAKKALE'de, günlerdir devam eden yağmurların ardından güneşli havayı fırsat bilenler gezintiye çıkarken, bazı gençler de denize girdi.

Çanakkale'de iki haftadır aralıklar devam eden yağmurların ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, deniz kıyısına akın ederken, 3 genç de çadır kurdu. Ardından şortlarını giyen gençler, denize girdi. Denize atlayan gençler biraz yüzdükten sonra çadırlarını toplayıp, kordondan ayrıldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:37 Kaynak: DHA

Güneşli, Çanakkale, Güncel
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