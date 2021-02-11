Çanakkale'de yanan Ro-Ro gemisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Çanakkale'de yanan Ro-Ro gemisindeki yangın kontrol altına alındı
11.02.2021 23:52
Çanakkale Boğazı'nda alev alan "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisindeki yangın kısmen kontrol altına alındı.
Çanakkale Boğazı'nda alev alan "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisindeki yangın kısmen kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyünde özel bir limana yanaştırılan "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisi, denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin, karadan da itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Limanda ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan, gemi içerisindeki birden fazla aracın da yangından zarar gördüğü belirtildi.
(İHA)
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