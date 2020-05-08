Çanakkale'de yangın helikopteri göreve başladı - Son Dakika

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 1 helikopter Çanakkale'de göreve başladı.

Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Dardanos mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuşlanan yangın helikopterinde 2'si yabancı, 1'i Türk olmak üzere 3 pilot, 1 uçuş mühendisi ve 1 de yangın uzmanı görev yapacak.

Yangın uzmanı olay mahalline varıldığında suyun bırakılacağı noktayı belirleyecek, uçuş mühendisi de belirlenen noktaya suyu bırakacak.

Yangın ihbarı geldikten sonra genellikle 5 dakika içinde havalanan helikopter, 2,5 ton su kapasitesiyle alevlere müdahale ediyor.

Yaklaşık 2 saat 15 dakika süre havada kalabilen helikopter, karadan ulaşımın güç olduğu yangınların söndürülmesinde önemli bir görev yapıyor.

Gövdesinde bulunan bir kamera ile yangına müdahale anı, Orman Genel Müdürlüğü ve koordinasyon merkezleri tarafından canlı olarak izlenebiliyor.