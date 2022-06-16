Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı

16.06.2022 23:02

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan denetimlerde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 7 göçmen yakalanarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan denetimlerde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 7 göçmen yakalanarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 30 şahıs kontrol edilirken 1 Irak, 4 Fas ve 2 Afganistan uyruklu şahısın ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler burada yapılan işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme merkezine gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, Gelibolu, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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