Çanakkale'de tarihi sikkeler ele geçirildi

Çanakkale'de yapılan operasyonda çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Biga ilçesinde şüpheli M.I. ve M.B.'nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 47 adet üstünde figür ve yazılar bulunan sikke, 23 adet üstünde Arapça yazılar ve tuğralar bulunan sikke, 11 adet taş obje, testi şeklinde yaklaşık 10 cm uzunluğunda taş obje, 3 adet metal obje, üstünde figürler bulunan bir ucu açık metal obje, üstünde deniz kabuğu şekle olan kapaklı metal obje, Çanakkale Savaşından kaldığı değerlendirilen boş kovan, üstünde Atatürk 1881-1938 yazıları bulunan madalyon tarzı metal obje bulundu. Tarihi eserlere el konulurken, şüpheli M.I ve M.B hakkında 2863 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE