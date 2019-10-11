Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yapılan operasyonda eşek eti ele geçirildi
Son Dakika Güncel Çanakkale'de yapılan operasyonda eşek eti ele geçirildi

Çanakkale'de yapılan operasyonda eşek eti ele geçirildi

52 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'da piyasaya sürüleceği tahmin edilen eşek eti ele geçirildi.

Çanakkale'de yapılan operasyonda eşek eti ele geçirildi, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'da piyasaya sürüleceği tahmin edilen eşek eti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ezine Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akköy Menderes Çayı mevkisinde, tek tırnaklı hayvan kesimi yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, siyah poşetler içinde eşek etleri ele geçirildi.

İstanbul'da piyasaya sürüleceği tahmin edilen etler zabıta ekiplerince imha edildi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin birlikte halkımızın sağlığı için yaptıkları operasyon için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale, İstanbul, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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