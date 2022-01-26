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Çanakkale'de yapımı tamamlanan Hatime Ana Ulu Camisi, 28 Ocak'ta açılacak - Son Dakika

Çanakkale'de yapımı tamamlanan Hatime Ana Ulu Camisi, 28 Ocak'ta açılacak

26.01.2022 15:31
Çanakkale'de yapımı tamamlanan Hatime Ana Ulu Camisi, 28 Ocak'ta açılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin 28 Ocak'ta açılacağını belirterek, "10 bin kişinin namaz kılacağı çok estetik bir çalışma. Tarihi dokusuyla, modern yapısıyla Çanakkale'nin markasına ekstra değer katacak olan bir simge eser." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin 28 Ocak'ta açılacağını belirterek, "10 bin kişinin namaz kılacağı çok estetik bir çalışma. Tarihi dokusuyla, modern yapısıyla Çanakkale'nin markasına ekstra değer katacak olan bir simge eser." dedi.

Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde yapımı tamamlanan, iki şerefeli 4 minare ile tek şerefeli 2 minaresi bulunan ve kentin en büyük ibadethanesi olma özelliğini taşıyan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'ne ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çanakkale'nin tarihin Türk milletine emanet ettiği marka bir kent olduğunu belirten Turan, son dönemde çok özel yatırımlarla tekrar adından söz ettirmeye başladığını söyledi. Turan, Çanakkale için muazzam bir yeni kimlik inşa edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün şehrimize çok ayrı bir renk, markasına ekstra değer katacak bir simge olan, 6 minaresi, toplam 10 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği, harika görseliyle bir caminin inşasında sona gelinmiş oldu. Diyanetimizin, halkımızın ve Çanakkale'deki yatırımcılarımızın öncülüğünde, harika, devasa bir eser hayata geçirilmiş oldu. Cumhurbaşkanı'mız, temel atıldığından bugüne kadar adım adım takip etme imkanı buldu. Sonuç olarak, cuma günü açılışını yapacağımızı camimiz, Çanakkale'ye çok büyük bir değer katacak, yeni bir simge anlamına gelecek. Şehri ziyarete gelenlerin, Çanakkaleli insanlarımızın, çok rahat ibadet edeceği, toplantı yapacağı, konferans salonlarıyla etkinlik yapacakları bir alan haline gelmiş olacak. Camiden öte bir kimlik, simge ama daha da ötesi bir kampüs açıyoruz."

Emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür eden Turan, şöyle devam etti:

"Çanakkale'mize bir simge daha eklenmiş olacak. 10 bin kişinin namaz kılacağı çok estetik bir çalışma. Tarihi dokusuyla, modern yapısıyla Çanakkale'nin markasına ekstra değer katacak olan bir simge eser. Camimizin yapımında tabii ki Çanakkaleli hayırseverlerimizin çok büyük bir katkısı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, çok büyük bir bütçe ayırdı. En büyük bütçeyi Türkiye'nin, bölgemizin önemli iş adamlarından İÇDAŞ ailesi, sanayici bir firmadır; onlar, ayırmış oldu. 'Hatime Ana' ismi verildi. İÇDAŞ ailesinin büyüklerinin ismi verilmiş oldu."

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Çanakkale, 18 mart, Namaz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yapımı tamamlanan Hatime Ana Ulu Camisi, 28 Ocak'ta açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de yapımı tamamlanan Hatime Ana Ulu Camisi, 28 Ocak'ta açılacak - Son Dakika
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