Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yarım ton sahte rakı ele geçti
Son Dakika Güncel Çanakkale'de yarım ton sahte rakı ele geçti

Çanakkale'de yarım ton sahte rakı ele geçti

10 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yarım ton şişelenmeye hazır sahte rakı ele geçirildi.

Çanakkale'de yarım ton sahte rakı ele geçti, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yarım ton şişelenmeye hazır sahte rakı ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, evde yaptığı aramada şişelenmeye hazır, yarım ton sahte rakı ile sahte rakı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına 1 kişi, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BOZCAADA'DA 2 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

Bozcaada ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 2 kilo esrar ile 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Barış Pınarı Harekatı'nın amacını duyurdu!
Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti Son Dakika: Harekat hızlı ilerliyor! 25 kilometre içeri girildi Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 18:56:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yarım ton sahte rakı ele geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]