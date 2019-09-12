Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yarın fırtına bekleniyor
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Çanakkale'de yarın fırtına bekleniyor

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; yarın aralarında Çanakkale'nin de bulunduğu bazı şehirlerde rüzgarın etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Çanakkale'de yarın fırtına bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; yarın aralarında Çanakkale'nin de bulunduğu bazı şehirlerde rüzgarın etkili olmasının beklendiği duyuruldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın yarın sabah 09: 00'dan akşam 21: 00'a kadar etkili olmasının beklendiği vurgulanarak, "Rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi ( İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:02 Kaynak: İHA
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