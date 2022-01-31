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Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

31.01.2022 17:52

- Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

- Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 10: 00 ve 14: 00, Geyikli'den ise saat 11: 00 ve 15: 00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Kuzey Ege, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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