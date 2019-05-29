Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yasa dışı alkol yapımı ve satışına 2 gözaltı
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Çanakkale'de yasa dışı alkol yapımı ve satışına 2 gözaltı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda yasa dışı alkol yapımı ve satışı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de yasa dışı alkol yapımı ve satışına 2 gözaltı, System.String[]
ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda yasa dışı alkol yapımı ve satışı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı alkol yapımı ve satışıyla ilgili bir işyerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada, 60 şişe içki yapımında kullanılan alkol extrat, 212 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve 550 litre etil alkol ele geçirildi. İşyeri sahibi G.Ö. ile O.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:20 Kaynak: DHA
Çanakkale, Güncel
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