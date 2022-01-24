Çanakkale'de yasa dışı avcılığa 7 bin 826 lira ceza - Son Dakika

Çanakkale'de yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince 7 bin 826 lira para cezası kesildi.

Çanakakle'nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesi yakınlarında bulunan kavak deltasında yasa dışı avcılık yapan 3 kişi yakalandı. Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilere yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle toplam 5 bin 826 lira ceza uyguladı. Avlanan 3 ördek için de ayrıca 2 bin lira para cezası kesildi. - ÇANAKKALE