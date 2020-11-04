Çanakkale'de yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli - Son Dakika

Çanakkale'de, yasa dışı bahis oynatan ve müstehcen yayınlar yaptığı tespit edilen 107 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele kapsamında Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan bahis siteleri ile müstehcen yayın yapan sitelere yönelik 1-31 Ekim tarihlerinde araştırmalar yürütüldü.

Araştırmalar neticesinde, yurt dışı kaynaklı 94 yasa dışı bahis sitesi ve 13 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi.

Tespit edilen internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt içi ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlaması ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 107 internet sitesine Türkiye'den erişimin engellenmesi sağlandı.