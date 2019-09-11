Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 141 düzensiz göçmen yakalandı.


Kuzey Ege'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na yönelik yasa dışı geçişlere önlem amacıyla devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Burunucu mevkisi açıklarında lastik bottaki Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Angola uyruklu 39 düzensiz göçmeni, Sivrice Burnu açıklarında ise Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından da Yeşil Liman mevkisi açıklarında Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

TCGS 61 Bot Komutanlığı unsurları ise Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen daha yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi
Roman havası oynayan 'Spiderman' konuştu: Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adam'ı tanıtmak bir başka heyecan Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:38:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]