Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele çalışmaları kapsamında 9-13 Eylül'de 483 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu tarihler arasında 15 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 460 Afganistan, 19 Suriye ve 4 İran uyruklu düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına gitmesi engellendi.

Ayrıca operasyonlarda 1 kamyonet ve 153 can yeleği ele geçirildi.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Söz konusu çalışmalarda düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan M.K. ve B.B. mahkemece tutuklandı. S.T.K, Ü.K, K.Y, S.Ö. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.