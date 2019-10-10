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Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele

35 dakika önce

Çanakkale'de son bir haftada bin 134 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele, System.String[]

Çanakkale'de son bir haftada bin 134 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 2-9 Ekim'de Ayvacık ve Ezine ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgelerinde 40 operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalarda bin 35'i Afganistan, 47'si Suriye, 23'ü Filistin, 17'si Irak, 6'sı Somali, 3'ü Mısır, birer de Cezayir, Eritre ve İngiltere uyruklu olmak üzere bin 134 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda 6 kamyonet, 3 otomobil ve 498 can yeleği ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 7 şüpheliden İ.Ç, M.F.Ç, S.H, C.Ç. ve M.A,H. adli makamlarca cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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