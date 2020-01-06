Çanakkale'de yasa dışı karaca avına 5 bin 583 lira para cezası - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı şekilde karaca avlayan bir kişiye toplam 5 bin 583 lira para cezası kesildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Çanakkale Şubesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "DKMP Çanakkale İl Şube Müdürlüğümüze bağlı Bayramiç DKMP Şefliğimiz Av Koruma Ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında Yanıklar köyünde yasa dışı şekilde karaca avlayan bir şahsa 4 bin 915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altındaki bir türü avlamaktan 628 lira idari para cezası, karaca tazminat bedeli olarak da 4 bin 955 lira para cezası kesildi. Av tüfeğine ve kaçak avlanan karacaya el konuldu" denildi. - ÇANAKKALE