Çanakkale'de yasa dışı karaca avına 5 bin 583 lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de yasa dışı karaca avına 5 bin 583 lira para cezası - Son Dakika

Çanakkale'de yasa dışı karaca avına 5 bin 583 lira para cezası

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı şekilde karaca avlayan bir kişiye toplam 5 bin 583 lira para cezası kesildi.

Çanakkale'de yasa dışı karaca avına 5 bin 583 lira para cezası, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı şekilde karaca avlayan bir kişiye toplam 5 bin 583 lira para cezası kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Çanakkale Şubesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "DKMP Çanakkale İl Şube Müdürlüğümüze bağlı Bayramiç DKMP Şefliğimiz Av Koruma Ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında Yanıklar köyünde yasa dışı şekilde karaca avlayan bir şahsa 4 bin 915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altındaki bir türü avlamaktan 628 lira idari para cezası, karaca tazminat bedeli olarak da 4 bin 955 lira para cezası kesildi. Av tüfeğine ve kaçak avlanan karacaya el konuldu" denildi. - ÇANAKKALE

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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