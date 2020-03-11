Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan R.İ.E., jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan R.İ.E., jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Bayramiç ilçesi Menderes mahallesinde ikamet eden R.İ.E.'nin yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı öğrenildi. Ekipler R.İ.E'nin evinde yaptığı aramada 2 viyol (fide yetiştirme kabı), viyolde ekili 20 kenevir fidesi,  viyolden sökülmüş 17 kenevir fidesi, viyolde yataktanmış 50 kenevir tohumu, 5 kenevir dikimi için kullanılan aparat takımı, 1 define arama detektörü, 2 çapa, 1 kürek, 2 tırmık ele geçirdi. Şüpheli R.İ.E. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Çanakkale, Jandarma, Bayramiç, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli turistleri taciz ettiği iddia edilen iki kardeş yakalandı
Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:47 Piyanist İdil Biret, Avrasya Filarmoni Orkestrası'yla Zorlu PSM'de konser verdi
23:46 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
23:46 Hindistan, 15 Nisan'a kadar bazı vizeleri askıya alacak
23:46 Kırşehir'de virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon yapıldı
23:45 Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:51:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]