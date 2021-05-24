Çanakkale'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Umurbey beldesine bağlı Harmancık köyünde yaşayan M.G'ye yönelik teknik takip başlattı. M.G'nin il dışından temin ettiği çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfeği piyasaya sürmeye hazırlandığının belirlenmesi üzerine evine operasyon düzenlendi. "Torba" isimli bomba arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca ve 9 av tüfeği, yivli İngiliz piyade tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 4 biksi mermisi, 177 tabanca mermisi, 58 av tüfeği fişeği, 31 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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