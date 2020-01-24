Çanakkale'de yaşlı adamın ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Ezine 'de geçen temmuz ayında evinde ölü bulunan Tosun'un (77) cinayete kurban gittiğini belirleyen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Çanakkale 'de, 6 ay önce Mahmut Tosun 'un ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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