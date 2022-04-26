Çanakkale'de yaşlı kadının telefon dolandırıcılarına 210 bin lira kaptırmasını polis engelledi - Son Dakika
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Çanakkale'de yaşlı kadının telefon dolandırıcılarına 210 bin lira kaptırmasını polis engelledi

26.04.2022 10:08
Çanakkale'de yaşlı kadının telefon dolandırıcılarına 210 bin lira kaptırmasını polis engelledi

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin hesabına 210 bin lirasını havale eden kadın dolandırılmaktan kurtarıldı.

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin hesabına 210 bin lirasını havale eden kadın dolandırılmaktan kurtarıldı.

Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.U. (74) adlı kadını arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle kadının paralarını istedi.

Zanlılar, ikna ederek bankaya gitmesini sağladıkları M.U'nun hesabındaki 210 bin lirayı kendi hesaplarına transfer ettirdi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine harekete geçerek para transferinin yapıldığı hesaba bloke koydurdu.

Para transferini engelleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Çanakkale, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yaşlı kadının telefon dolandırıcılarına 210 bin lira kaptırmasını polis engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de yaşlı kadının telefon dolandırıcılarına 210 bin lira kaptırmasını polis engelledi - Son Dakika
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