Çanakkale'de yaşlı kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan bakıcısı tutuklandı - Son Dakika

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Çanakkale'de yaşlı kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan bakıcısı tutuklandı
6 saat önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bakımından sorumlu olduğu yaşlı kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bakımından sorumlu olduğu yaşlı kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekiplerince yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi, bakıcı H.Y. (50) ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Ezine'de geçen yıl temmuz ayında evinde ölü bulunan Mahmut Tosun'un (77) cinayete kurban gittiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bakıcı H.Y'nin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.
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