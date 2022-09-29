ÇANAKKALE'DE YAYA GEÇİTLERİ FARKINDALIK İÇİN KIRMIZIYA BOYANDI - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE YAYA GEÇİTLERİ FARKINDALIK İÇİN KIRMIZIYA BOYANDI

29.09.2022 13:51

ÇANAKKALE'de yaya önceliğine dikkat çekmek 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve öğrenciler tarafından yaya geçidinin bir şeridi kırmızıya boyandı.

ÇANAKKALE'de yaya önceliğine dikkat çekmek 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve öğrenciler tarafından yaya geçidinin bir şeridi kırmızıya boyandı.

Tüm Türkiye'de trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla 'Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu' etkinliği kapsamında Çanakkale'de yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi. Çanakkale'de ise Atatürk Caddesi üzerinde, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, İl Eğitim Müdür Ferhat Yılmaz ve öğrencilerin katılımıyla yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Vali Aktaş, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileriyle birlikte yaya geçidindeki şeritlerden birini kırmızıya boyadı. Daha sonra Vali Aktaş öğrencilerle birlikte trafikteki sürücülere yaya önceliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunup, broşür dağıttı.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tüm Türkiye'de bugün İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimat ve direktifleriyle saat 11.00 itibariyle 'Hayata Saygı Duruşu' mottosuyla yaya geçitlerine dikkat çekmek, yaya geçitlerinin 'kırmızı çizgimiz' olduğunu tekrar hatırlatmak üzere, yayalara öncelik vermemiz gerektiğini hatırlatmak için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ilimizde Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileriyle beraber bu çalışmayı yaptık. Tüm sürücülerimizden kurallara uymalarını, kemer takmalarını, cep telefonu kullanmamalarını, aşırı hız yapmamalarını, yaya geçitlerinin yayalara ait olduğunu unutmadan yayalara öncelik vererek, yaşanacak olumsuzlukları ve kazaları önlemede dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz diye konuştu.

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Kaynak: DHA

İlhami Aktaş, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE YAYA GEÇİTLERİ FARKINDALIK İÇİN KIRMIZIYA BOYANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE YAYA GEÇİTLERİ FARKINDALIK İÇİN KIRMIZIYA BOYANDI - Son Dakika
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