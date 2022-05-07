Çanakkale'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 14:03
Çanakkale'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Çanakkale'de, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenlik trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenlik trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş'ın da katılımıyla düzenlenen etkinlik, alışveriş merkezlerinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde yapıldı.

Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından yaya geçidinde uygulama yapılarak sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Yayalara uygulamayı anlatan Vali Aktaş, önceliğin yayalarda olduğunu belirterek broşür, tişört, düdük ve şapka dağıttı.

Aktaş, yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu ancak ışıklı yaya geçitlerinde yanan ışığa göre hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Yaya geçitlerinde karşıya geçerken hem sürücülerimizin dikkatli olması gerekiyor hem de yayalarımızın sadece yaya geçitlerini kullanması gerekiyor. Bu konuda hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, emniyet ve jandarma trafik şube ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

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Trafik Haftası, Çanakkale, Jandarma, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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