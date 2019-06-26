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Çanakkale'de yayalara, yaya geçidi eğitimi

45 dakika önce

ÇANAKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehiriçi Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, 286 vatandaşı, yaya geçitlerinde uymaları gereken kurallar konusunda eğitti.

Çanakkale'de yayalara, yaya geçidi eğitimi, System.String[]
ÇANAKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehiriçi Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, 286 vatandaşı, yaya geçitlerinde uymaları gereken kurallar konusunda eğitti. Önümüzdeki günlerde devam edecek denetimlerde, kurallara uymayan yayalara 108 TL para cezası kesileceği belirtildi.
Şehiriçi Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, ışıklı kavşak ve yaya geçitlerinde yayalara, ışıksız, trafik işaretleri ve yer işaretleri ile belirlenmiş yaya geçitlerinde ise sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 286 yayaya ışıklı kavşak ve yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Işıksız, trafik işaretleri ve yer işaretleri ile belirlenmiş yaya geçitlerinde ise, 22 araç sürücüsüne 2918 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince toplam 9 bin 200 TL para cezası kesildi.
Polis ekipleri, ilerleyen günlerde devam edecek denetimlerde, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan yayalara 108 TL para cezası kesileceğini belirtti.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:23 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel
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