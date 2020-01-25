Çanakkale'de yem yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de yem yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de yem yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken virajı alamayan yem yüklü kamyon devrildi.

Çanakkale'de yem yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken virajı alamayan yem yüklü kamyon devrildi. Yaşanan kaza sonrası kamyon şoförü yaralandı.


Olay, bu sabah saat 09.30 sıralarında Küçükkuyu rampalarında meydana geldi. Çanakkale'den Edremit yönüne giden Mehmet U. kontrolündeki 10 ACR 612 plakalı yem kamyonu, girdiği virajı dönemeyerek devrilirken yem torbaları da çevreye saçıldı. Yaşanan kaza sonrası şoför Mehmet U. hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulans ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet U., Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
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